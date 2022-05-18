Травень, 18 в 17:13

Президент Володимир Зеленський вручив ордени Золота Зірка українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

Глава держави побажав нашим захисникам та їхнім сім’ям міцного здоров’я.

– Хочу подякувати за те, що кожного дня, ризикуючи своїм життям, ви захищаєте нашу державу, кожного й кожну з нас, захищаєте наші домівки, нашу землю, наших дітей. Я впевнений, що у моїй особі вам вдячний кожен громадянин нашої держави, – зауважив Зеленський.

Зокрема, найвищу державну нагороду Володимир Зеленський вручив полковнику Сергію Барановському. Під його безпосереднім керівництвом на території Донецької та Луганської областей підрозділи артилерії завдали значного вогневого ураження військовим об’єктам російського агресора.

Зараз дивляться

У результаті цього було пошкоджено та знищено озброєння, військову техніку та підрозділи тилового забезпечення російських окупантів.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка українським військовим / 4 фотографии

Глава держави також вручив орден полковнику Сергію Мусієнку, який брав безпосередню участь у знищенні підрозділів, броньованої техніки та озброєння ворога на Харківському напрямку й околицях Харкова.

Сергій Мусієнко вміло керував діями підрозділів артилерії, що дало змогу залишити територію під контролем Збройних сил України. Під час проведення операцій з відбиття атак підпорядковані йому підрозділи артилерії знищили велику кількість озброєння, військової техніки та особового складу.