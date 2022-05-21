Травень, 20 в 21:11

Президент Володимир Зеленський в етері всеукраїнського марафону розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на завод Азовсталь у Маріуполі їжу та воду і забирали поранених.

– Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до Азовсталі та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Все це відбувалося… Ніхто офіційно не міг коментувати, — говорить Зеленський.

Президент розповів, що повітряних коридорів до заводу Азовсталь не було через потужну російську ППО.

– Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні, — наголосив Зеленський.

Також глава держави додав, що вивезено всіх цивільних, які були заблоковані на Азовсталі. Також евакуйовано медиків, тяжкопоранених, поранених.

Зараз дивляться

– Мені здається, що найближчим часом закінчиться евакуація всіх, побачимо. Структура складна, домовлялися, що розблокуванням займатимуться посередники, західні партнери. Я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією, через стосунки лідерів з РФ. Коли ми бачили, що воєнним шляхом розблокувати неможливо. Десятки сотні разів я детально проговорював з лідерами інших держав надати відповідну зброю нашим військовим, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя заради того, щоб розблокувати цих людей, – додав Зеленський.

Це лише фрагмент інтерв’ю глави держави. Незабаром в марафоні Єдині новини на ICTV вийде повне інтерв’ю з Володимиром та Оленою Зеленськими.

Президент та Перша леді дали ексклюзивне інтерв’ю телеканалу ICTV для марафону Єдині новини. Інтервʼю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації Володимира Зеленського провели ведучі телеканалу ICTV Вадим Карп’як та Олена Фроляк.