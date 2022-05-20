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Факты / Мир

G7 договорилась создать альянс, чтобы предотвратить глобальный голод — СМИ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Требует проверки
G7 договорилась создать альянс, чтобы предотвратить глобальный голод — СМИ
Фото: Depositphotos

Министры развития стран G7 договорились о создании альянса, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на dpa.

Альянс должен организовать как финансирование, так и сотрудничество государств в обеспечении населения мира. Отмечается, что сейчас это под угрозой, в частности, из-за войны России против Украины.

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Источник: Spiegel
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