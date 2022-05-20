G7 домовилася створити альянс, щоб запобігти глобальному голоду – ЗМІ

Травень, 20 в 7:52

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на dpa.

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що зараз це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.

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