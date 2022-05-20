G7 домовилася створити альянс, щоб запобігти глобальному голоду – ЗМІ
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Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку.
Про це повідомляє Spiegel із посиланням на dpa.
Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що зараз це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.
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