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Факти / Світ

G7 домовилася створити альянс, щоб запобігти глобальному голоду – ЗМІ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
G7 домовилася створити альянс, щоб запобігти глобальному голоду – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на dpa.

Альянс має організувати як фінансування, так і співробітництво держав у забезпеченні населення світу. Зазначається, що зараз це під загрозою, зокрема через війну Росії проти України.

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Джерело: Spiegel
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