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Факты / Украина

В Киевской области сообщают о взрыве

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

20 мая появилась информация о взрыве в Киевской области.

По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона.

Сирены в Киеве и области сработали в 08.17.

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Людям приказали немедленно проследовать к ближайшему укрытию.

Почти одновременно появилась информация о взрывах и в Житомирской области.

Комментариев от областных военных администраций пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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