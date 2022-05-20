В Киевской области сообщают о взрыве
Требует проверки
Фото: Depositphotos
20 мая появилась информация о взрыве в Киевской области.
По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона.
Сирены в Киеве и области сработали в 08.17.
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Людям приказали немедленно проследовать к ближайшему укрытию.
Почти одновременно появилась информация о взрывах и в Житомирской области.
Комментариев от областных военных администраций пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 86-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.