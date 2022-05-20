Май, 20 в 8:48

20 мая появилась информация о взрыве в Киевской области.

По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона.

Сирены в Киеве и области сработали в 08.17.

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Людям приказали немедленно проследовать к ближайшему укрытию.

Почти одновременно появилась информация о взрывах и в Житомирской области.

Комментариев от областных военных администраций пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 86-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.