У Київській області повідомляють про вибух
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
20 травня з’явилася інформація про вибух у Київській області.
За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона.
Сирени в Києві та області спрацювали о 08.17.
Зараз дивляться
Людям наказали негайно прослідувати до найближчого укриття.
Майже одночасно з’явилась інформація про сильні вибухи і в Житомирській області.
Коментарів від обласних військових адміністрацій поки не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.