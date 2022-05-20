У Київській області повідомляють про вибух

Травень, 20 в 8:48

20 травня з’явилася інформація про вибух у Київській області.

За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона.

Сирени в Києві та області спрацювали о 08.17.

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Людям наказали негайно прослідувати до найближчого укриття.

Майже одночасно з’явилась інформація про сильні вибухи і в Житомирській області.

Коментарів від обласних військових адміністрацій поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.