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Факти / Україна

У Київській області повідомляють про вибух

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

20 травня з’явилася інформація про вибух у Київській області.

За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона.

Сирени в Києві та області спрацювали о 08.17.

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Людям наказали негайно прослідувати до найближчого укриття.

Майже одночасно з’явилась інформація про сильні вибухи і в Житомирській області.

Коментарів від обласних військових адміністрацій поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 86-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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