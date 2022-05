США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на суму $100 млн відправили гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби.

Про це повідомило Міністерство оборони США у соціальних мережах. Так, відомство опублікувало фотографії завантаження гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.

.@USMC Marines prepare M777 towed 155 mm howitzers for shipment, along with other supplies and munitions, as part of U.S. security assistance to ???????? Ukraine. pic.twitter.com/T7mMfMxEhi

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 18, 2022