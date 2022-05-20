Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна отримає від США нову партію гаубиць М777

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
допомога США

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на суму $100 млн відправили гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби.

Про це повідомило Міністерство оборони США у соціальних мережах. Так, відомство опублікувало фотографії завантаження гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.

– У рамках додаткових $100 млн Україні відправлено гаубиці, тактичні транспортні засоби та радари (контрбатарейної боротьби), – зазначили у Пентагоні.

Зараз дивляться

Водночас командування Збройних сил України подякувало Пентагону за підтримку та допомогу США.

Напередодні офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі повідомив, що в рамках нового пакету допомоги США негайно почнуть перекидання 18 буксированих гаубиць калібру 155 мм і 18 тягачів для них, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

Новий пакет закладено в законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні на суму $40 млрд, який 19 травня схвалив Сенат Конгресу США.

Читайте
Далекобійність понад 30 км: Австралія відправить в Україну гаубиці М777

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має підписати документ про виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Джерело: Міноборони США

Фото: Міноборони США

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка