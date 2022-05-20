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США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на суму $100 млн відправили гаубиці, що буксируються, тягачі до них і радари контрбатарейної боротьби.

Про це повідомило Міністерство оборони США у соціальних мережах. Так, відомство опублікувало фотографії завантаження гаубиць М777 у важкий військово-транспортний літак C-17 Globemaster III, який здатний перевозити понад 75 тонн вантажу.

– У рамках додаткових $100 млн Україні відправлено гаубиці, тактичні транспортні засоби та радари (контрбатарейної боротьби), – зазначили у Пентагоні.

.@USMC Marines prepare M777 towed 155 mm howitzers for shipment, along with other supplies and munitions, as part of U.S. security assistance to ???????? Ukraine. pic.twitter.com/T7mMfMxEhi — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 18, 2022

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Водночас командування Збройних сил України подякувало Пентагону за підтримку та допомогу США.

Напередодні офіційний представник Міноборони США Джон Кірбі повідомив, що в рамках нового пакету допомоги США негайно почнуть перекидання 18 буксированих гаубиць калібру 155 мм і 18 тягачів для них, а також три радари контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

Новий пакет закладено в законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні на суму $40 млрд, який 19 травня схвалив Сенат Конгресу США.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має підписати документ про виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.

Джерело: Міноборони США

Фото: Міноборони США