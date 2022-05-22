Оккупанты за сутки убили семь мирных жителей Донбасса — председатель ОВА
Российские войска убили семи местных жителей Донецкой области, когда еще десять человек получили ранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
– Россия убивает гражданских! За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения, – сообщил глава Донецкой ОВА.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранения в Луганской области от оккупационных войск РФ, сообщил Павел Кириленко.
— В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан, – добавил он.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации сообщил, что в области был изменен период, в течение которого длится комендантский час.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко