Май, 21 в 22:56

Российские войска убили семи местных жителей Донецкой области, когда еще десять человек получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

– Россия убивает гражданских! За 21 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Николаевке, 1 в Авдеевке и 1 в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения, – сообщил глава Донецкой ОВА.

Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранения в Луганской области от оккупационных войск РФ, сообщил Павел Кириленко.

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— В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан, – добавил он.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации сообщил, что в области был изменен период, в течение которого длится комендантский час.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко