На Донетчине сменили время комендантского часа — Кириленко
На территории Донецкой области был изменен период, в течение которого действует комендантский час.
Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава Донецкой облгосадминистрации (ОВА) Павел Кириленко.
Так, с понедельника, 23 мая, на территории Донецкой области комендантский час продлится с 21.00 до 05.00.
Помимо запрета находиться на улице в это время военная администрация просит соблюдать специальный режим светомаскировки.
— Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности, — подчеркнул Павел Кириленко.
Ранее продолжительность комендантского часа с 18 мая изменилась в Сумской области. Так, жителям Сумщины следует учитывать, что с 22.00 до 5.00 продлится постоянный режим специального передвижения по городу.
Фото: Павел Кириленко
Источник: Павел Кириленко