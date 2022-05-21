Май, 21 в 19:58

На территории Донецкой области был изменен период, в течение которого действует комендантский час.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил глава Донецкой облгосадминистрации (ОВА) Павел Кириленко.

Так, с понедельника, 23 мая, на территории Донецкой области комендантский час продлится с 21.00 до 05.00.

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Помимо запрета находиться на улице в это время военная администрация просит соблюдать специальный режим светомаскировки.

— Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности, — подчеркнул Павел Кириленко.

Ранее продолжительность комендантского часа с 18 мая изменилась в Сумской области. Так, жителям Сумщины следует учитывать, что с 22.00 до 5.00 продлится постоянный режим специального передвижения по городу.

Фото: Павел Кириленко

Источник: Павел Кириленко