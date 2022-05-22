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Факти / Україна

Окупанти за добу вбили сім мирних мешканців Донеччини – голова ОВА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Окупанти за добу вбили сім мирних мешканців Донеччини – голова ОВА

Російські війська вбили семи місцевих жителів Донецької області, коли ще десятеро осіб отримали поранень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Росія вбиває цивільних! За 21 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 3 в Лимані, 2 у Миколаївці, 1 в Авдіївці та 1 у Святогірську. Ще 10 осіб отримали поранення, – повідомив очільник Донецької ОВА.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано одну людину, яка отримала поранення на Луганщині від окупаційних військ РФ, повідомив Павло Кириленко.

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– Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний, – додав він.

Раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації повідомив, що в області було змінено період, протягом якого триває комендантська година.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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