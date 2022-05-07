Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) призвала немедленно разблокировать украинские порты в Одесской области, чтобы предотвратить продовольственный кризис и голод в странах мира. Порты блокирует страна-агрессор Россия.

Как отметили в ООН, разблокирование портов позволит доставлять продукты питания из Украины в разные части мира, пока глобальный продовольственный кризис не вышел из-под контроля.

– Сейчас украинские зернохранилища заполнены. В то же время, 44 млн человек по всему миру грозит голодная смерть. Мы должны открыть эти порты, чтобы продовольствие можно было завозить и вывозить из Украины. Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей на планете зависят от этих поставок. У нас мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить. Я призываю все причастные стороны разрешить этому продовольствию попасть туда, где оно крайне необходимо, чтобы мы могли предотвратить надвигающуюся угрозу голода, — подчеркнул исполнительный директор WFP Дэвид Бизли.

В ООН отмечают, что поскольку украинские порты заблокированы из-за развязанной РФ полномасштабной войны, миллионы тонн зерна находятся на элеваторах или на судах в Черном море.

По оценкам WFP, если порты не будут разблокированы, украинским фермерам в июле-августе негде будет хранить новый урожай.

– В результате горы зерна пропадут зря, тогда как WFP и мир будут бороться с уже катастрофическим глобальным кризисом голода, — говорится в сообщении.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen: First, we’re going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ — David Beasley (@WFPChief) May 6, 2022

По данным ООН, около 276 млн человек по всему миру уже сталкивались с острым голодом в начале 2022 года. И это количество может возрасти еще на 47 млн человек, если война в Украине продолжится. Наибольший рост будет происходить в странах Африки к югу от Сахары.

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В WFP уточнили, что до полномасштабной войны большая часть продуктов, производимых Украиной, экспортировалась через семь черноморских портов. В течение восьми месяцев до начала войны через украинские порты было перевезено более 50 млн тонн зерна. Этого хватало, чтобы накормить 400 млн человек.

Сбои в экспорте, спровоцированные войной, уже привели к росту цен на продовольственные товары. Они значительно превысили рекордно высокие уровни, достигнутые в этом году. К примеру, в марте экспортные цены на пшеницу и кукурузу выросли на 22% и 20% соответственно.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что РФ заблокировала в портах 90 млн тонн зерна, которые Украина должна была экспортировать в ряд стран. По словам главы Кабмина, враг также наносит ракетные удары по украинским складам с зерном.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики массово грабят фермеров, забирая у них урожай.

Как подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский, РФ, блокируя украинский экспорт, может спровоцировать в мире продовольственный кризис.

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Источник: WFP, Денис Шмыгаль