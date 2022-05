Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) призвала немедленно разблокировать украинские порты в Одесской области, чтобы предотвратить продовольственный кризис и голод в странах мира. Порты блокирует страна-агрессор Россия.

Как отметили в ООН, разблокирование портов позволит доставлять продукты питания из Украины в разные части мира, пока глобальный продовольственный кризис не вышел из-под контроля.

В ООН отмечают, что поскольку украинские порты заблокированы из-за развязанной РФ полномасштабной войны, миллионы тонн зерна находятся на элеваторах или на судах в Черном море.

По оценкам WFP, если порты не будут разблокированы, украинским фермерам в июле-августе негде будет хранить новый урожай.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:

First, we’re going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ

— David Beasley (@WFPChief) May 6, 2022