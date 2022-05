Пока РФ блокирует порты: Украина нашла маршруты для продовольственного экспорта

С начала полномасштабного вторжения Россия блокирует порты Украины. Этим шагом РФ ставит миллионы людей под угрозу голода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но он заверил, что Украина вместе с партнерами установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия.

Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022