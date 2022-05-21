Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Пока РФ блокирует порты: Украина нашла маршруты для продовольственного экспорта

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Дмитро Кулеба

С начала полномасштабного вторжения Россия блокирует порты Украины. Этим шагом РФ ставит миллионы людей под угрозу голода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но он заверил, что Украина вместе с партнерами установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия.

– Россия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода. Россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт, — написал Кулеба в Twitter.

Сейчас смотрят

В начале мая Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщала, что в портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна.

Зерно, застрявшее в украинских портах, серьезно повлияло на способность ООН доставлять гуманитарную помощь странам по всему миру.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, а также крупным производителем кукурузы. Поэтому многие страны зависят от дешевой пшеницы из нашего государства. Также зерно имеет важное значение для глобальной продовольственной помощи.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка