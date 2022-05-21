Пока РФ блокирует порты: Украина нашла маршруты для продовольственного экспорта

Май, 21 в 13:51

С начала полномасштабного вторжения Россия блокирует порты Украины. Этим шагом РФ ставит миллионы людей под угрозу голода.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но он заверил, что Украина вместе с партнерами установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия.

– Россия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода. Россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт, — написал Кулеба в Twitter.

Russia puts millions of people at risk of hunger by blocking our ports. Together with partners, Ukraine has established two alternative land routes to deliver food exports and save Africa and other regions from hunger. Russia must end its blockade to allow full and free export. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2022

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В начале мая Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщала, что в портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна.

Зерно, застрявшее в украинских портах, серьезно повлияло на способность ООН доставлять гуманитарную помощь странам по всему миру.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, а также крупным производителем кукурузы. Поэтому многие страны зависят от дешевой пшеницы из нашего государства. Также зерно имеет важное значение для глобальной продовольственной помощи.