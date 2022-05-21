Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В фильтрационных лагерях на Донетчине уже почти 4 тыс. украинских мужчин — Денисова

Наташа Тарчевська, редактор ленты
В фильтрационных лагерях на Донетчине уже почти 4 тыс. украинских мужчин — Денисова

По состоянию на вторую половину мая в фильтрационных лагерях Донецкой области находятся уже почти 4 тыс. украинских мужчин, вывезенных оккупантами из Мариуполя.

Об этом 21 мая в своих соцсетях сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что темпы вывоза украинцев призывного возраста на временно оккупированные территории Донецкой области растут.

— Сейчас, по приблизительным данным, в таких лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один содержащийся в лагерях не вернулся, — написала Людмила Денисова.

По данным Офиса омбудсмена, мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Сейчас смотрят

Уже в июле-августе, как обещают рашисты, они будут мобилизованы в ряды незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР”. Для этого мужчин заставляют написать заявления о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспубликы или России, добавила омбудсмен.

Источник: Офис омбудсмена Украины
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка