В фильтрационных лагерях на Донетчине уже почти 4 тыс. украинских мужчин — Денисова

Май, 21 в 19:36

По состоянию на вторую половину мая в фильтрационных лагерях Донецкой области находятся уже почти 4 тыс. украинских мужчин, вывезенных оккупантами из Мариуполя.

Об этом 21 мая в своих соцсетях сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что темпы вывоза украинцев призывного возраста на временно оккупированные территории Донецкой области растут.

— Сейчас, по приблизительным данным, в таких лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один содержащийся в лагерях не вернулся, — написала Людмила Денисова.

По данным Офиса омбудсмена, мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

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Уже в июле-августе, как обещают рашисты, они будут мобилизованы в ряды незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР”. Для этого мужчин заставляют написать заявления о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспубликы или России, добавила омбудсмен.