У фільтраційних таборах на Донеччині вже майже 4 тис. українських чоловіків – Денісова

Травень, 21 в 19:36

Станом на другу половину травня у фільтраційних таборах Донецької області перебувають вже майже 4 тис. українських чоловіків, вивезених окупантами з Маріуполя.

Про це 21 травня у своїх соцмережах повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона підкреслила, що темпи вивезення українців призовного віку на тимчасово окуповані території Донеччини зростають.

– Наразі, за приблизними даними, у таких таборах в Безіменному та Козацькому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі чоловіків. Їх кількість зросла удвічі лише за останні два тижні. Жоден утримуваний у таборах не повернувся, – написала Людмила Денісова.

За даними Офісу омбудсмена, чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, в задусі та антисанітарії, піддаються тортурам та знущанням.

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Вже у липні-серпні, як обіцяють рашисти, їх буде мобілізовано до лав незаконних збройних формувань “Л/ДНР”. Для цього чоловіків примушують написати заяви про отримання громадянства самопроголошеної псевдореспубліки або Росії, додала омбудсмен.