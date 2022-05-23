На Востоке Украины есть вероятность еще большей активизации оккупантов — Минобороны

Май, 23 в 17:07

Россия ведет интенсивные обстрелы из тактических ракетных комплексов и авиации вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны украинских войск, в частности в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

— Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии столкновения, а также в глубине обороны наших войск, в частности, в Донецком операционном районе, а также на Славянском направлении. Враг продолжает наносить удары по территории нашего государства крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр, — рассказал он.

Александр Мотузяник добавил: поскольку боевые действия на Востоке Украины не прекращались с начала широкомасштабной агрессии РФ, вполне существует вероятность еще большей активизации российских оккупантов на этом направлении.

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– На Востоке активные боевые действия всегда были на высоком уровне, в отличие от других стратегических направлений, где Россия наступала. Там были и перерывы, там было и затишье, и оперативные паузы. На Востоке Украины активность боевых действий не снижалась, поэтому существует вероятность еще большей активизации российских оккупантов именно на этом направлении, — подчеркнул Мотузяник.

По его словам, в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр с возможным суммарным ракетным залпом до 16 ракет.

Также Александр Мотузяник отметил, что на Славянском направлении продолжаются бои с российскими войсками, которые возобновили наступательные действия в районе села Долгенькое. Враг ведет огонь и обстреливает из артиллерии районы Вернополья и Дубровного.