Май, 23 в 21:55

О том, как будет начислена оплата за коммунальные услуги за время оккупации, Фактам ICTV рассказала заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская.

— Сегодня все потребители, если они отсутствовали больше 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, оборудованных счетчиками, нужно эти показатели подавать, а именно — повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом, и не будет касаться услуг на тепло, — говорит Хоцяновская.

Поэтому, если человек больше 30 дней не находился в помещении, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о прохождении лечения, или справку внутренне перемещенного лица, или справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.

Тем не менее, ситуация с начислением платы за коммунальные услуги различается в городах.

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— Сегодня абсолютно разная ситуация в городах. К примеру, она отличается в Николаеве. Со снабжением холодной воды там исключительная ситуация в связи с разрушением водопровода. Такие же исключения есть и в других городах, поэтому принимаются индивидуальные решения, так было сделано в Чернигове. Но общая тенденция — если компании оказывали коммунальные услуги, то они проводят начисления. Потребители с пониманием и уважением относятся к коммунальщикам, потому что действительно стали свидетелями, что в такое нелегкое время для страны мы были в подавляющем большинстве, где активных действий не было, с газом, электричеством, водой, – говорит она.

Уровень погашения задолженности также отличается в городах, но достаточно высок. Например, жители Сум с предприятием Сумытеплоэнерго за март рассчитались на 72%, в городе Нежин — на 68%. Уровень расчета за поставку холодной воды еще выше.

В тыловых регионах, например, потребители городов Ковель, Староконстантинов Хмельницкой области, обеспечили 100% расчеты.