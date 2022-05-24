Травень, 23 в 21:55

Про те, як буде нарахована оплата за комунальні послуги за час окупації та відсутності людей у помешканні, Фактам ICTV розповіла заступниця міністра громад і територій Наталія Хоцянівська.

– Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні більше 30 днів, повинні звернутися до надавачів послуг, щоб їм не проводили нарахування. Це не стосується помешкань, які обладнані лічильниками, треба ці показники подавати, а саме – повторювати ті, які були раніше. Це не буде розповсюджуватися на послугу управління багатоквартирним будинком та не стосуватиметься послуги постачання тепла, – каже Хоцянівська.

Тож, якщо людина більше 30 днів не перебувала у помешканні, вона має звернутися із заявою до надавача послуг, а також додати довідку про лікування, або довідку внутрішньо переміщеної особи, або довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ. Саме ця довідка і буде підставою, щоб надавач послуг зробив перерахування.

Проте ситуація з нарахуванням плати за комунальні послуги різниться у містах.

Зараз дивляться

– Сьогодні абсолютно різна ситуація у містах. Наприклад, вона відрізняється у Миколаєві. З постачанням холодної води там виняткова ситуація у зв’язку з руйнацією водогону. Такі ж винятки є й щодо інших міст, тож приймаються індивідуальні рішення, так було зроблено у Чернігові. Але загальна тенденція – якщо підприємства надавали комунальні послуги, то вони проводять нарахування. Споживачі з розумінням та повагою ставляться до комунальників, бо дійсно стали свідками, що у такий нелегкий час для країни ми були в переважній більшості, де активних дій не було, з газом, електрикою, водою, – каже вона.

Рівень погашення заборгованості також відрізняється у містах, але він достатньо високий. Для прикладу, сумчани з підприємством Сумитеплоенерго за березень розрахувалися на 72%, в місті Ніжин – на 68%. Рівень розрахунку за постачання холодної води ще вищий.

У тилових регіонах, наприклад, споживачі міст Ковель, Старокостянтинів Хмельницької області, забезпечили 100% розрахунки.