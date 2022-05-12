В Украине запретили взимать долги за коммуналку: Рада приняла закон

Верховная Рада 12 мая голосами 318 народных депутатов приняла законопроект №7317, которым запретила принудительное исполнение решений судов о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения.

Этим документом также запрещается принудительное исполнение решений, должниками по которым являются юридические лица, занимающиеся производством и поставкой электроэнергии, водоснабжением и водоотводом, предприятия по выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства, по производству пищевых продуктов, предоставлению доступа к сети интернет, производству вакцин, исследованиям в области биологических наук и занимающихся космической деятельностью.

В этом перечне также предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, воинские части, высшие военные учебные заведения, учреждения, входящие в состав Вооруженных сил Украины, предприятия железнодорожного транспорта.

Во время военного положения, согласно закону, если постановление или другой процессуальный документ, вынесенные в исполнительном производстве частным исполнителем, противоречат требованиям закона, могут быть отменены постановлением руководителя органа государственной исполнительной службы, входящего в состав Министерства юстиции.