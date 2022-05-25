Россия готовится к тому, что война будет долгой – Мотузяник

Май, 24 в 21:45

Спикер Министерства обороны заявил, что Россия готовится к длительной военной операции в Украине.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона во вторник, 24 мая.

– В целом действия российской армии говорят о том, что Россия осуществляет подготовку к длительной военной операции. Сейчас мы наблюдаем самую активную фазу полномасштабной агрессии, которую Россия развязала против нашего государства, – отметил он.

Мотузяник уточнил, что ситуация на фронте на данный момент “чрезвычайно сложная, потому что решается, пожалуй, судьба этой страны”.

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– Самое горячее – это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на Востоке, и станут итогом этой войны, – пояснил он.

Также спикер Минобороны отметил, что задачей российских оккупантов остается окружение украинских войск в районе Северодонецка, Лисичанска, блокировка трассы, что может позволить им выйти на административные границы Луганской области. Однако, подчеркивает Мотузяник, Генштаб ВСУ просчитывает все возможные риски, чтобы не допустить подобного.

По словам Мотузяника, РФ уже получила стратегическое поражение на первом этапе своей агрессии, а потому Генштаб ВС РФ вынужден был пересмотреть свои цели.

– Они уже не так амбициозны. Россия очень сократила свои аппетиты. Сейчас они пытаются полностью взять под контроль административные границы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, они пытаются оцепить там группировку украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым, – сообщил он.

По оценкам Минобороны, всего за время полномасштабного вторжения Россия задействовала в Украине почти 170 тыс. живой силы, более 90 батальонно-тактических групп.

– Еще около 30 БТГ Россия может ввести в действие в течение полутора-двух месяцев, – сказал представитель Минобороны.

По его информации, на конец мая ВСУ полностью уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп.