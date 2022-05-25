Росія готується до того, що війна буде довгою – Мотузяник

Травень, 24 в 21:45

Спікер Міністерства оборони заявив, що Росія готується до тривалої воєнної операції в Україні.

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону у вівторок, 24 травня.

– Загалом дії російської армії говорять про те, що Росія здійснює підготовку до тривалої воєнної операції. Зараз ми спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії, яку Росія розв’язала проти нашої держави, – наголосив він.

Мотузяник уточнив, що ситуація на фронті зараз “надзвичайно складна, тому що вирішується, мабуть, доля цієї країни”.

Зараз дивляться

– Найгарячіше – це Донецький операційний район та Слов’янський напрямок. Окупанти практично у цілодобовому режимі б’ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає певні нові рубежі, звідки і куди вона може завдавати ракетних та бомбових ударів, у тому числі з території Білорусі та з території Криму. Ці важкі бої, які зараз продовжуються на Сході, і стануть підсумком цієї війни, – пояснив він.

Також речник Міноборони зазначив, що завданням російських окупантів залишається оточення українських військ у районі Сєвєродонецька, Лисичанська, блокування траси, що може дозволити їм вийти на адміністративні кордони Луганської області. Проте, наголошує Мотузяник, Генштаб ЗСУ прораховує всі можливі ризики, щоби не допустити подібного.

За словами Мотузяника, РФ вже зазнала стратегічної поразки на першому етапі своєї агресії, а тому Генштаб ЗС РФ змушений був переглянути свої цілі.

– Вони вже не такі амбітні. Росія дуже скоротила свої апетити. Наразі вони намагаються повністю взяти під контроль адміністративні кордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, вони намагаються оточити там угруповання українських військ та забезпечити стійкий сухопутний коридор із тимчасово окупованою територією АР Крим, – повідомив він.

За оцінками Міноборони, за час повномасштабного вторгнення Росія задіяла в Україні майже 170 тис. живої сили, понад 90 батальйонно-тактичних груп.

– Ще близько 30 БТГ Росія може ввести в дію протягом півтора-двох місяців, – сказав представник Міноборони.

За його інформацією, на кінець травня ЗСУ повністю знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп.