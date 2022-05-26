Сложные следующие 3-4 недели, вероятные планы Путина и ленд-лиз – эксклюзивное интервью Данилова

Май, 25 в 23:34

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации на фронте, о вероятных планах Путина на эту войну, а также насколько мы ослабим врага, ударив по Крымскому мосту. Кроме того, он высказал мнение о том, возможны ли изменения в России после смерти Путина.

Ситуация на фронте

Данилов заявил, что ситуация на фронте сейчас остается сложной.

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— Враг ставит задачу захвата полностью Луганской области, выхода на границы, которые были в свое время в Луганской области, и есть большое желание переходить на Донецкую область. То количество оружия, которое бросает наш противник, огромно. И есть понимание, что будут сложными следующие 3-4 недели, — предупреждает Данилов.

Планы Путина в войне, и как они менялись в течение трех месяцев

Также он рассказал о возможных планах Путина в этой войне, и как они менялись в течение трех месяцев.

– РФ своих планов не меняет. Планы – это уничтожение нас как государства, уничтожение нашего населения. Это планы древние, они не были для нас новостью, – констатирует он.

Данилов отметил, что РФ сейчас поменяла тактику, сняли свои войска с Киевской, Черниговской и Сумской областей и сосредоточила силы на Харьковском, Изюмском направлениях, и перекинула большую часть войск в Запорожскую, Николаевскую область и вблизи Херсона.

Также он добавил, что “как бы кто ни хотел, но российская армия – это вторая армия в мире, и задача Украины — уничтожить ее до нуля”.

Ленд-лиз

Относительно того, когда мы получим оружие по ленд-лизу, Данилов отметил, что сложно сказать, “так как он только начинает работать сейчас”.

О защитниках Азовстали

– Была тяжелая, сложная работа переговоров, как сделать две вещи – сохранить жизнь нашим героям и взять гарантии, что эта жизнь будет сохранена, – поясняет советник СНБО.

Также Данилов добавил, что если бы азовцы 2,5 месяца не удерживали Мариуполь, ситуация могла бы сейчас быть намного сложнее.

Возможны ли изменения в России после смерти Путина?

– Это невозможно. Дело в том, что в этой стране, в том виде, в каком она существует, при наличии 140 этносов, которые живут на территории РФ, иметь демократическую страну невозможно, это должен быть только диктаторский режим, – добавляет секретарь СНБО.

Также он отметил, что в России “путинов” много, поэтому его смерть ничего не изменит.

Насколько мы ослабим врага, ударив по Крымскому мосту

Данилов заявил, что через Крымский мост у РФ есть возможность поставлять военную технику, военную живую силу. Если его не будет, снабжение будет затруднено.

– Если бы его не было, если бы этот мост РФ не построила, то такого успеха, который они сегодня имеют, не было бы. Вопрос ударить – это принимают решение военные в зависимости от военной ситуации, от стратегии на том или ином направлении. Оружие должно быть достающим до самого объекта и имеющим возможность сделать так, чтобы объект прекратил свое существование, — утверждает секретарь СНБО.

Что будет, если Россия применит ядерное оружие

Ядерное оружие, которое есть у РФ, “это не Хиросима, это не Нагасаки, это другие вещи”. Если РФ все же решится на такой шаг и использует это оружие, это не значит, что будет накрыта вся страна. Это будет тактическое использование ядерного оружия.