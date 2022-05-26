Складні наступні 3-4 тижні, ймовірні плани Путіна та лендліз – ексклюзивне інтерв’ю Данілова

Травень, 25 в 23:34

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію на фронті, про ймовірні плани Путіна на цю війну, а також наскільки ми ослабимо ворога, вдаривши по Кримському мосту. Крім того, він висловив думку про те, чи можливі зміни в Росії після смерті Путіна.

Ситуація на фронті

Данілов заявив, що ситуація на фронті наразі залишається складною.

Зараз дивляться

– Ворог ставить завдання захоплення повністю Луганської області, вихід на кордони, які були свого часу у Луганській області, і має велике бажання переходити на Донецьку область. Та кількість зброї, яку насуває наш супротивник, величезна. І є розуміння, що будуть складними наступні 3-4 тижні, – попередив Данілов.

Плани Путіна у війні та як змінювались протягом трьох місяців

Також він розповів про ймовірні плани Путіна у цій війні, та як вони змінювались впродовж трьох місяців.

– РФ свої плани не змінює. Плани – це знищення нас як держави, знищення нашого населення. Це плани стародавні, вони не були для нас новиною, – констатував він.

Данілов зазначив, що РФ зараз поміняла тактику, зняла свої війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей та зосередила сили на Харківському, Ізюмському напрямках, і перекинула більшу частину військ у Запорізьку, Миколаївську області та поблизу Херсона.

Також він додав, що “як би хто не хотів, але російська армія – це друга армія у світі, і завдання України – знищити її до нуля”.

Лендліз

Стосовно того, коли ми отримаємо зброю по лендлізу, Данілов зауважив, що складно сказати, “оскільки він зараз починає працювати”.

Про захисників Азовсталі

– Була важка, складна робота перемовин, як зробити дві речі – зберегти життя нашим героям і взяти гарантії, що це життя буде збережено, – говорить радник РНБО.

Також Данілов додав, що якби азовці 2,5 місяці не втримували Маріуполь, ситуація могла б зараз бути набагато складнішою.

Чи можливі зміни в РФ після смерті Путіна

– Це неможливо. Справа в тому, що в цій країні, в тому вигляді, якому вона існує, за наявності 140 етносів, які є на території РФ, мати демократичну країну неможливо, це повинен бути лише диктаторський режим, – додає секретар РНБО.

Також він підкреслив, що в Росії “путінів” багато, тому його смерть нічого не змінить.

Наскільки ми ослабимо ворога, вдаривши по Кримському мосту

Данілов зазначив, що через Кримський міст РФ має можливість постачати військову техніку, військову живу силу. Якщо його не буде, постачання буде ускладнене.

– Якщо б його не було, якби цей міст РФ не побудувала, то такого успіху, який вони сьогодні мають, не було б. Питання вдарити – це приймають рішення військові залежно від військової ситуації, від стратегії на тому чи іншому напрямку. Зброя повинна бути така, що достає до самого об’єкта, і має можливість зробити так, щоб об’єкт припинив своє існування, – стверджує секретар РНБО.

Що буде, якщо Росія застосує ядерну зброю

Ядерна зброя, яка є у РФ, “це не Хіросіма, це не Нагасакі, це інші речі”. Якщо РФ все ж таки зважиться на такий крок та використає цю зброю, це не значить, що буде накрита вся країна. Це буде тактичне використання ядерної зброї.