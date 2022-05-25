За останні кілька днів Youtube заблокував 9 тис. відео з пропагандою РФ – Федоров
Український уряд тісно співпрацює з технологічними гігантами у тому, щоб блокувати поширення російської дезінформації у соціальних мережах та інтернет-платформах.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону.
Він розповів про результати саміту у Давосі, в якому взяли участь 12 міністрів цифрової трансформації країн Євросоюзу.
За його словами, це був перший подібний міжнародний саміт, на якому були обговорені не тільки сервіси, які впроваджує Мінцифри, але й те, як цифровізація допомагає державі боротися під час війни.
– Нам потрібно інтегруватися в ЄС, для того, щоб ми змогли приєднатись до єдиного цифрового ринку. Це і закони приймати, і спрощувати певні державні сервіси. Тобто будемо активно рухатись цифровим шляхом, яким ми вже рухались. Але нам потрібні ще Starlink, якщо ми говоримо про допомогу. Нам потрібно більше обладнання, – сказав Михайло Федоров.
Він заявив, що в Україні до 2024 року плануються запровадити мережу 5G. Водночас цілі щодо відновлення України, будуть презентуватись у майбутньому для українців.
– По-перше, це 100% державних послуг онлайн, їх спрощення. Ця ціль була і вона залишається. Побудувати надійну і потужну мережу 5G, щоб якісний інтернет був в кожному маленькому містечку та селі, на дорогах, щоб скрізь був якісний інтернет. Збільшити частку цифрової економіки в нашій економіці, збільшити до 20-30%. Звичайно розвивати такі напрямки, як кібербезпека, millitary-tech (військові технології, – Ред.). Ми в цьому напрямку показали гарний результат, бо нам вдається не тільки захищатися і контратакувати та перемагати, але й паралельно запускати державні сервіси, – розповів міністр цифрової трансформації.
Він також розповів про взаємодію з соціальними мережами, такими як Facebook чи Youtube, які можуть блокувати сторінки як російських, так і українських блогерів чи інтернет діячів, які публікують інформацію щодо жахів війни.
За його словами, він зустрічався з представниками компанії Meta, яка володіє соцмережею Facebook, та обговорював дозволи для публікацій в умовах воєнного часу. Соціальні мережі, за його словами, мають надавати користувачам можливість публікувати реальність навколо себе, коли ж сьогодні для України ті жахи війни, які є навколо, це і є реалії, які відбуваються в нашій державі.
– Навпаки, ми закликали блокувати ботів, продовжувати блокувати сторінки пропагандистських ЗМІ. І в цьому напрямку також є результати. Лише за останні кілька днів Youtube заблокував 9 тис. відео з пропагандистським контентом, – сказав Михайло Федоров.
Він пообіцяв, що Міністерство цифрової трансформації буде лише продовжувати працювати в цьому напрямку.