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Факты / Украина

Два из 16 вертолетов мы потеряли: Буданов о спецоперации в Мариуполе

Валентина Летяк, редактор ленты
Два из 16 вертолетов мы потеряли: Буданов о спецоперации в Мариуполе
Фото: Depositphotos

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о новых подробностях спецоперации по спасению защитников Азовстали в Мариуполе.

В интервью американскому военному изданию The War Zone генерал-майор сообщил, что к спецоперации, которую разработали специалисты ГУР, привлекалось 16 вертолетов Ми-8, загруженных всем необходимым для выживания, а однажды туда перебросили 72 бойца полка Азов.

– Всего было семь таких миссий. Каждый раз вертолеты успешно доставляли все необходимое. Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили. Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из этих двух сбитых вертолетов, – уточнил он.

Буданов не сообщил, когда были вылеты и сколько наших людей погибло.

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Источник: The War Zone

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