Май, 26 в 1:37

В будущем Украина сможет свободно рассказать о причинах, по которым Россия согласилась на эвакуацию военнослужащих с завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 мая.

— Эвакуация гражданских и солдат с Азовстали в Мариуполе является чудом. Я могу открыто сказать, что мы благодарны генеральному секретарю ООН (Антониу Гутерришу, — Ред.) и Красному кресту за способствование этому процессу. Понадобилось множество часов и телефонных звонков для президента Зеленского, в которых пришлось принимать участие в сложных обсуждениях и принятии решений. Но, в конце концов, все сработало. Придет время, когда мы будем свободно говорить о причинах, почему Россия согласилась на эту операцию. На сегодня я вынужден промолчать, поскольку смогу говорить, только когда увижу, что все они вернулись на территорию, подконтрольную (украинскому, — Ред.) правительству. Сейчас все очень хрупко. Мы хотим сохранить их жизни, защитить их, — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел добавил, что Украина сталкивается с еще большей проблемой принудительной депортации украинцев на российские территории.

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— Я не знаю количества, сколько именно украинцев были принудительно депортированы, потому что Россия не делится этим ни с кем. Мы не знаем, где эти люди. Все, что я могу сделать, это публичные заявления к людям, которые смотрят телевизор или читают новости: если вы в России, но хотите вернуться назад в Украину, то вам необязательно делать это напрямую. Если вы доберетесь до любого посольства (Украины, — Ред.) в стране, которая соседствует с РФ, к примеру в Беларусь или Грузию, то постарайтесь добраться в посольство, идентифицируйте себя и мы вам поможем, — добавил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что общее количество принудительно депортированных в Россию, скорее всего, составляет сотни тысяч людей.

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Источник: RTVE Noticias