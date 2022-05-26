Два із 16 вертольотів ми втратили: Буданов про спецоперацію в Маріуполі

Травень, 26 в 17:39

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів нові подробиці спецоперації з порятунку захисників Азовсталі у Маріуполі.

В інтерв’ю американському військовому виданню The War Zone генерал-майор повідомив, що до спецоперації, яку розробили фахівці ГУР, залучалося 16 гелікоптерів Мі-8, навантажених усім необхідним для виживання, а одного разу туди перекинули 72 бійців полку Азов.

– Загалом було сім таких місій. Кожного разу гелікоптери успішно доставляли усе необхідне. Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів, – уточнив він.

Буданов не сказав, коли були ці вильоти та скільки наших людей загинуло.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі в Давосі 25 травня сказав, що настане час, коли Україна зможе вільно розповісти про причини, через які Росія погодилася на евакуацію військовослужбовців із заводу Азовсталь у Маріуполі.

Джерело: The War Zone