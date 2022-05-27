Май, 27 в 9:35

Задача российской армии – окружить украинских защитников на Востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Президент РФ не откажется от своих планов, и не исключено, что активные боевые действия затянутся до конца года. Такое мнение озвучил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

– Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам предоставляют, — объяснил он.

Вадим Скибицкий говорит, что сейчас приводят много разных дат. Одной из них является 11 сентября, когда в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях.

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Еще одна дата – 7 октября – день рождения Путина. Ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок.

Также Вадим Скибицкий добавил, что с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги.

По его словам, Россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают, поэтому достали старые советские боеприпасы. После уничтожения крейсера Москва и БДК Саратов российские корабли не подходят близко к украинским берегам.

Фото: Генштаб ВСУ