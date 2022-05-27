Травень, 27 в 9:35

Завдання російської армії – оточити українських захисників на Сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Президент РФ не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року. Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький.

– Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають, – пояснив він.

Вадим Скібіцький говорить, що зараз наводять багато різних дат. Однією з них є 11 вересня, коли в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив’язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях.

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Ще одна дата – 7 жовтня – день народження Путіна. Йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок.

Також Вадим Скібіцький додав, що з травня на Херсонщині російська армія будує кілька ліній оборони, мінує мости і дороги.

За його словами, Росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому дістали старі радянські боєприпаси. Після знищення крейсера Москва і ВДК Саратов російські кораблі не підходять близько до українських берегів.

Фото: Генштаб ЗСУ