Май, 28 в 0:54

До конца лета украинские Вооруженные силы смогут оттеснить россиян на позиции 23 февраля.

С такой оценкой выступил генерал-лейтенант армии США, ведущий эксперт Центра анализа европейской политики, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью украинским журналистам.

— … Когда будет правильное положение, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой те были 23 февраля, — сказал Бен Ходжес.

Бывший американский командующий отметил, что российские войска дошли до максимума своих возможностей в первой стадии наступления, когда пытались приблизиться к Киеву.

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— Сейчас я говорю о нынешней расстановке и расположении сил, о новом наступлении, и о новой ситуации, в которой они вынуждены отойти от Харькова. Но при этом по всей линии вплоть до Херсона они, конечно, еще воюют. У россиян все еще много артиллерии и ракет. Когда они закончатся — вот тогда будет то, о чем я говорю. Когда они не смогут оказывать давление на украинские войска — от Херсона и до Донбасса, тогда и будет следующая переломная точка в этой стадии операции, — объяснил американский военный командир.

По его словам, к концу лета, при условии, что будут исправлены тыловое обеспечение и логистика, ВСУ смогут выгнать российские войска.

— При этом россияне действуют в средневековом стиле, обстреливая артиллерией маленькие и большие города. И они будут продолжать это, убивая тысячи украинцев. Поэтому так важно, чтобы США были с Украиной до победы, — добавил он.

Он напомнил о своей уверенности в том, что украинские солдаты будут очень хорошо сражаться.

— Но чего я точно не ожидал — это того, насколько плохо российские войска покажут себя против украинцев, — добавил Бен Ходжес.

Американский командующий считает, что Россия имеет в долгосрочной перспективе прежнюю цель — разрушить Украину и уничтожить саму ее идею как государства.

Он также отметил, что российский флот боится украинских ракет Нептун, которым был подпит флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва.

Отметим, что 14 марта Бен Ходжес делал заявление, что возможности России иссякнут через 10 дней. Приблизительно через указанный американским генералом период российские войска отступили с большинства северных направлений — из-под Киева, Сум и Чернигова.

Источник: Дом