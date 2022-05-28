Травень, 28 в 0:54

До кінця літа українські Збройні сили матимуть змогу відтіснити росіян на позиції 23 лютого.

З такою оцінкою виступив генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю українським журналістам.

– …Коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. На мою думку, це, швидше за все, відбудеться в серпні. За моєю оцінкою, до кінця літа українські війська відсунуть російські як мінімум до лінії, на якій вони були 23 лютого, – сказав Бен Ходжес.

Колишній американський командувач зазначив, що російські війська дійшли до максимуму своїх можливостей у першій стадії наступу, коли намагалися наблизитись до Києва.

Зараз дивляться

– Зараз я говорю про нинішню розстановку та розташування сил, про новий наступ, і про нову ситуацію, в якій вони змушені відійти від Харкова. Але при цьому по всій лінії до Херсона вони, звичайно, ще воюють. У росіян все ще багато артилерії та ракет. Коли вони закінчаться, ось тоді буде те, про що я говорю. “Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська – від Херсона і до Донбасу, тоді і буде наступна переломна точка на цій стадії операції”, – пояснив американський військовий командир.

За його словами, до кінця літа, за умови, що буде виправлено тилове забезпечення та логістика, ЗСУ зможуть вигнати російські війська.

– При цьому росіяни діють у середньовічному стилі, обстрілюючи артилерією маленькі та великі міста. І вони продовжуватимуть це, вбиваючи тисячі українців. Тому так важливо, щоби США були з Україною до перемоги, – додав він.

Він нагадав про свою впевненість у тому, що українські солдати дуже добре боротимуться.

– Але чого я точно не очікував – це те, наскільки погано російські війська покажуть себе проти українців, – додав Бен Ходжес.

Американський командувач вважає, що Росія має у довгостроковій перспективі колишню мету — зруйнувати Україну та знищити саму її ідею як держави.

Він також зазначив, що російський флот боїться українських ракет Нептун, яким підживили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва.

Зазначимо, що 14 березня Бен Ходжес робив заяву, що можливості Росії вичерпаються через 10 днів. Приблизно через зазначений американським генералом період російські війська відступили з більшості північних напрямків – з-під Києва, Сум та Чернігова.

Джерело: Дом