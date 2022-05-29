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Факты / Украина

РФ обстреляла Сумщину неуправляемыми ракетами: ранена женщина, повреждена церковь и детсад

Наташа Тарчевська, редактор ленты
РФ обстреляла Сумщину неуправляемыми ракетами: ранена женщина, повреждена церковь и детсад

Вечером 28 мая россияне запустили неуправляемые ракеты на Сумскую область. В результате обстрела ранена женщина, повреждения получили сельская церковь и детский сад.

По информации главы ОВА Дмитрия Живицкого, вражеские ракеты упали на территорию Сумского района. Последствия обстрела он выложил в своем Telegram-канале.

— Российская авиация около 18 часов совершила 3 ​​пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога, — написал глава ОВА.

Дмитрий Живицкий также уточнил, что раненая женщина во время прилета ракеты находилась во дворе своего дома. Обломок попал ей в ногу.

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Напомним, ранее 28 мая об обстреле Сумской области сообщили представители Госпогранслужбы.

Около 16.00 российский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.

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Вражеские самолеты обстреляли пограничные территории Сумской области – ГПСУ

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