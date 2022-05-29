Май, 28 в 21:44

Вечером 28 мая россияне запустили неуправляемые ракеты на Сумскую область. В результате обстрела ранена женщина, повреждения получили сельская церковь и детский сад.

По информации главы ОВА Дмитрия Живицкого, вражеские ракеты упали на территорию Сумского района. Последствия обстрела он выложил в своем Telegram-канале.

— Российская авиация около 18 часов совершила 3 ​​пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога, — написал глава ОВА.

Дмитрий Живицкий также уточнил, что раненая женщина во время прилета ракеты находилась во дворе своего дома. Обломок попал ей в ногу.

Сейчас смотрят

Напомним, ранее 28 мая об обстреле Сумской области сообщили представители Госпогранслужбы.

Около 16.00 российский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.