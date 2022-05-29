Травень, 28 в 21:44

Ввечері 28 травня росіяни запустили некеровані ракети на Сумську область. Внаслідок обстрілу поранено жінку, пошкоджень зазнали сільська церква і дитячий садочок.

За інформацією голови ОВА Дмитра Живицького, ворожі ракети впали на територію Сумського району. Наслідки обстрілів він виклав у своєму Telegram-каналі.

– Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога, – написав голова ОВА.

Дмитро Живицький також уточнив, що поранена жінка під час прильоту ракети перебувала на подвір’ї свого будинку. Уламок влучив їй у ногу.

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Нагадаємо, раніше 28 травня про обстріл Сумської області повідомили представники Держприкордонслужби.

Близько 16.00 російський літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району.