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Факты / Украина

Вражеские самолеты обстреляли пограничные территории Сумской области – ГПСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Российская авиация обстреляла ракетами пограничные районы Сумской области.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— Вражеский самолет обстрелял ракетами приграничья Сумщины. Сегодня после 16 часов вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты попадали вне населенных пунктов, — сообщили пограничники.

Кроме этого, сегодня после 12 часов враг выпустил пять минометных мин со стороны российского населенного пункта Троебортное (Брянская область) по приграничной территории Шосткинского района.

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О жертвах или пострадавших в результате обстрела пока не сообщается.

Напомним, вчера глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что с российских территорий было совершено 11 вражеских обстрелов Сумщины. Предварительно огонь вели из миномета калибра 120 мм, сообщили военные.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Воздушные силы ВСУ

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