РФ обстреляла из артиллерии общину в Днепропетровской области
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28 мая российские военные обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине.
– Есть разрушение. Люди не пострадали, – коротко проинформировал о событиях ночи и утра в регионе Валентин Резниченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко