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Факты / Украина

РФ обстреляла из артиллерии общину в Днепропетровской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреляла из артиллерии общину в Днепропетровской области
Фото: Depositphotos

28 мая российские военные обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

По словам главы областной военной администрации Валентина Резниченко, враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине.

– Есть разрушение. Люди не пострадали, – коротко проинформировал о событиях ночи и утра в регионе Валентин Резниченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 94-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

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