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Факти / Україна

РФ обстріляла з артилерії громаду в Дніпропетровській області

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ обстріляла з артилерії громаду в Дніпропетровській області
Фото: Depositphotos

28 травня російські військові обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

За словами очільника обласної війської адміністрації Валентина Резніченка, ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.

– Є руйнування. Люди не постраждали, – коротко поінформував про події ночі та ранку в регіоні Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

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