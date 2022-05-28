РФ обстріляла з артилерії громаду в Дніпропетровській області

Травень, 28 в 7:57

28 травня російські військові обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

За словами очільника обласної війської адміністрації Валентина Резніченка, ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді.

– Є руйнування. Люди не постраждали, – коротко поінформував про події ночі та ранку в регіоні Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 94-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко