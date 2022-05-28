Май, 28 в 15:28

Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые фотографии боев на Востоке Украины. На кадрах видна вражеская российская техника, а также разрушения в Попасной (Луганская область) и вблизи Лимана (Донецкая область).

В частности, на фото из Попасной можно увидеть значительные разрушения домов и инфраструктуры, которые появились в результате обстрелов. Также на полях видны воронки от артиллерийских снарядов и российское бронетанковое подразделение.

Russian armored unit deployed along the road in #Popasna and the aftermath of heavy artillery bombardment can be seen with destroyed buildings. #Maxarsatelliteimagery over the past 48 hours. #Ukraine pic.twitter.com/OoPBhujAff — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

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На других снимках за последние 48 часов Maxar Technologies зафиксировала российские силы, которые дислоцируются в селе Колодези, расположенном в 11 км к северо-востоку от Лимана.

Оккупанты разместили свою технику прямо рядом с домами. Также на фото видны разрушения, воронки и следы работы артиллерии на полях.

#satellliteimagery over the past 48 hours reveals Russian forces deployed in the town of #Kolodyazi, approximately 11 kilometers northeast of Lyman. Vehicles are positioned near buildings throughout the town. #Ukraine pic.twitter.com/dhoi7WQRoF — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

Напомним, на Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои за Лиман. В то же время из-за значительных потерь российские оккупанты были вынуждены отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.

Но они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.

Фото: Maxar Technologies