Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые фотографии боев на Востоке Украины. На кадрах видна вражеская российская техника, а также разрушения в Попасной (Луганская область) и вблизи Лимана (Донецкая область).

В частности, на фото из Попасной можно увидеть значительные разрушения домов и инфраструктуры, которые появились в результате обстрелов. Также на полях видны воронки от артиллерийских снарядов и российское бронетанковое подразделение.

Russian armored unit deployed along the road in #Popasna and the aftermath of heavy artillery bombardment can be seen with destroyed buildings. #Maxarsatelliteimagery over the past 48 hours. #Ukraine pic.twitter.com/OoPBhujAff

— Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022