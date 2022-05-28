Оккупанты не захватили Лиман, за город продолжаются ожесточенные бои — Маляр

Российские оккупанты не захватили Лиман в Донецкой области, за город продолжаются ожесточенные бои. Пока не завершится определенный этап операции, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и ​​делать выводы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она объяснила, что какая-то часть определенного населенного пункта может находиться под контролем одной стороны, но в ходе боя ситуация может меняться.

— Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильные, поэтому происходят ожесточенные бои, — отметила Маляр.

Также она прокомментировала, как возможный захват Лимана российскими оккупантами может усилить их позиции на Донбассе. Анна Маляр подчеркнула, что это очень комплексный вопрос. Поэтому измерять только одним Лиманом способность российских войск не стоит.

— Если смотреть полностью картину по Востоку Украины и взвешивать соотношение сил и всех факторов, влияющих на способность российской армии, то нельзя делать выводы только по одному населенному пункту. Потому что факторов очень много. Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы, – добавила она.

Кроме того, Анна Маляр прокомментировала недавний информационный вброс о том, что в Кремле якобы снова обсуждают возможный штурм Киева.

Она заметила, что паника была посеяна очень серьезная. Но сейчас у Украины нет информации, которая бы свидетельствовала о возможном сегодня наступлении.

Однако нужно понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно. В то же время Маляр не исключает, что подобные нагнетания выгодны врагу, который может в тестовом режиме запускать такую ​​информацию.

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