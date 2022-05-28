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Факти / Україна

Знищені будинки і вирви від снарядів: нові супутникові знімки Попасної та Лиману

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Знищені будинки і вирви від снарядів: нові супутникові знімки Попасної та Лиману

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки боїв на Сході України. На кадрах видно ворожу російську техніку, а також руйнування в Попасній (Луганська область) та поблизу Лиману (Донецька область).

Зокрема, на фото з Попасної можна побачити значні руйнування будинків та інфраструктури, які зявилися внаслідок обстрілів. Також на полях видно вирви від артилерійських снарядів та російську бронетанковий підрозділ.

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На інших знімках за останні 48 годин Maxar Technologies зафіксували російські сили, які дислокуються в селі Колодязі, яке розташоване за 11 км на північний схід від Лиману.

Окупанти розмістили свою техніку просто поруч з будинками. Також на фото видно руйнування, вирви та сліди роботи артилерії на полях.

Нагадаємо, на Сході України наразі тривають запеклі бої за Лиман. Водночас через значні втрати російські окупанти були вимушені відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

Але вони не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини.

Фото: Maxar Technologies

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