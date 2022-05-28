Травень, 28 в 15:28

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки боїв на Сході України. На кадрах видно ворожу російську техніку, а також руйнування в Попасній (Луганська область) та поблизу Лиману (Донецька область).

Зокрема, на фото з Попасної можна побачити значні руйнування будинків та інфраструктури, які з’явилися внаслідок обстрілів. Також на полях видно вирви від артилерійських снарядів та російську бронетанковий підрозділ.

Russian armored unit deployed along the road in #Popasna and the aftermath of heavy artillery bombardment can be seen with destroyed buildings. #Maxarsatelliteimagery over the past 48 hours. #Ukraine pic.twitter.com/OoPBhujAff — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

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На інших знімках за останні 48 годин Maxar Technologies зафіксували російські сили, які дислокуються в селі Колодязі, яке розташоване за 11 км на північний схід від Лиману.

Окупанти розмістили свою техніку просто поруч з будинками. Також на фото видно руйнування, вирви та сліди роботи артилерії на полях.

#satellliteimagery over the past 48 hours reveals Russian forces deployed in the town of #Kolodyazi, approximately 11 kilometers northeast of Lyman. Vehicles are positioned near buildings throughout the town. #Ukraine pic.twitter.com/dhoi7WQRoF — Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022

Нагадаємо, на Сході України наразі тривають запеклі бої за Лиман. Водночас через значні втрати російські окупанти були вимушені відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

Але вони не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини.

Фото: Maxar Technologies