Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки боїв на Сході України. На кадрах видно ворожу російську техніку, а також руйнування в Попасній (Луганська область) та поблизу Лиману (Донецька область).

Зокрема, на фото з Попасної можна побачити значні руйнування будинків та інфраструктури, які з’явилися внаслідок обстрілів. Також на полях видно вирви від артилерійських снарядів та російську бронетанковий підрозділ.

Russian armored unit deployed along the road in #Popasna and the aftermath of heavy artillery bombardment can be seen with destroyed buildings. #Maxarsatelliteimagery over the past 48 hours. #Ukraine pic.twitter.com/OoPBhujAff

— Maxar Technologies (@Maxar) May 27, 2022