Контрнаступление ВСУ на Херсонщине сломало планы России — ISW

Май, 30 в 6:36

Американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников в Херсонской области нарушит планы РФ контролировать оккупированные территории на южном направлении. Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW.

Россияне 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако не имели продвижения, а их прогресс будет медленным, как предполагают в ISW.

Армия РФ на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.

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Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.

Ключевые выводы военных аналитиков Института изучения войны:

Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.

Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.

Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.

Украинское контрнаступление в Херсонской области заставило российские войска занять оборонительную позицию и, вероятно, нарушит попытки России усиленно контролировать оккупированные территории на южном направлении.

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Источник: ISW