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Факты / Украина

Киев начинает реконструкцию и капремонт зданий, поврежденных обстрелами РФ – Кличко

Анастасия Гевко, редактор ленты
Киев начинает реконструкцию и капремонт зданий, поврежденных обстрелами РФ – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица начинает реконструкцию и капремонт зданий, поврежденных обстрелами Российской Федерации.

– Киев выделяет средства и приступает к реконструкции и капремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов пообещал предоставить правительство, – пояснил Кличко в заявлении, опубликованном на его страницах в соцсетях в понедельник, 30 мая.

Он отметил, что власти Киева очень рассчитывают на выделение денег от правительства, так как необходимо восстановить почти 390 зданий, из которых более 220 – жилые дома. 

Другие помещения, это, по словам Кличко, объекты социальной инфраструктуры – такие, как медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты и админздания.

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Фото: Виталий Кличко

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