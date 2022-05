РФ в войне против Украины понесла огромные потери среди офицеров – разведка Британии

В войне против Украины Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа и плохой дисциплине в ее войсках.

Об этом сообщает разведка Великобритании, объясняя, что командиров бригад и батальонов направляют на передовую, поскольку они несут ответственность за свои подразделения.

По информации разведчиков, младшим офицерам также приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии РФ не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава.

