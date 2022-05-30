РФ в войне против Украины понесла огромные потери среди офицеров – разведка Британии

Май, 30 в 10:41

В войне против Украины Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа и плохой дисциплине в ее войсках.

Об этом сообщает разведка Великобритании, объясняя, что командиров бригад и батальонов направляют на передовую, поскольку они несут ответственность за свои подразделения.

По информации разведчиков, младшим офицерам также приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии РФ не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава.

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— Потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению. Батальонные тактические группы, которые образуются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров, — предполагают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 30 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZlY83BdoL1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 30, 2022

Также разведчики не исключают, что, учитывая многочисленные сообщения о локальных бунтах среди российских сил в Украине, нехватка опытных командиров взводов и рот может привести к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины.