РФ у війні проти України зазнала величезних втрат серед офіцерів – розвідка Британії

У війні проти України Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки. Це призведе до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, пояснюючи, що командирів бригад та батальйонів скеровують на передову, оскільки вони несуть відповідальність за дії своїх підрозділів.

За інформацією розвідників, молодшим офіцерам також доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії РФ не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями військових сержантського складу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 30, 2022