РФ у війні проти України зазнала величезних втрат серед офіцерів – розвідка Британії

Травень, 30 в 10:41

У війні проти України Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки. Це призведе до подальшого зниження бойового духу і поганої дисципліни у її військах.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, пояснюючи, що командирів бригад та батальйонів скеровують на передову, оскільки вони несуть відповідальність за дії своїх підрозділів.

За інформацією розвідників, молодшим офіцерам також доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії РФ не вистачає кадрів добре навчених і наділених повноваженнями військових сержантського складу.

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– Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, погіршить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. Батальйонні тактичні групи, які утворюються в Україні з уцілілих частин з кількох підрозділів, найімовірніше, будуть менш ефективними через брак молодших командирів, – припускають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZlY83BdoL1 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 30, 2022

Також розвідники не виключають, що, зважаючи на численні повідомлення про локальні бунти серед російських сил в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот може призвести до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни.