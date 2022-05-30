Май, 30 в 9:34

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 30 350 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, Россия также потеряла уже почти 1 350 танков, 207 самолетов и более 170 вертолетов.

Боевые потери РФ в Украине:

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танки – 1 349 (+11);

боевые бронированные машины – 3 282 (+12);

артиллерийские системы – 643 (+12);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 205 (+2);

средства ПВО – 93;

самолеты – 207;

вертолеты – 174;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);

крылатые ракеты – 116 (+2);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 258 (+18);

специальная техника – 48.

Наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском направлении.

Как сообщает Генштаб, российские войска не прекращают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.

В частности, на Донецком направлении оккупанты хотят окружить наши войска в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировать основные логистические пути.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ