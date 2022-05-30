За сутки уничтожили еще 200 оккупантов и 11 танков: потери РФ в Украине
С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 30 350 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 200 захватчиков.
По информации Генштаба ВСУ, Россия также потеряла уже почти 1 350 танков, 207 самолетов и более 170 вертолетов.
Боевые потери РФ в Украине:
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- танки – 1 349 (+11);
- боевые бронированные машины – 3 282 (+12);
- артиллерийские системы – 643 (+12);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 205 (+2);
- средства ПВО – 93;
- самолеты – 207;
- вертолеты – 174;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);
- крылатые ракеты – 116 (+2);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 258 (+18);
- специальная техника – 48.
Наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Запорожском направлении.
Как сообщает Генштаб, российские войска не прекращают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне.
В частности, на Донецком направлении оккупанты хотят окружить наши войска в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировать основные логистические пути.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ