Травень, 30 в 12:19

Сьогодні, 30 травня, із самого ранку окупанти з території російського села Тьоткіно тричі обстріляли прикордоння Сумщини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Під час одного з обстрілів загарбники застосували артилерійські снаряди, нашпиговані флешетами. Сталеві стрижні російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

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У ДПСУ наголошують, що такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах жителів Бучі та Ірпеня.

За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, такими снарядами ворог обстріляв Середино-Будську громаду.

– Обстріл почався майже о 8 ранку, зафіксовано близько 11 прильотів. Пошкоджено будинок, також паркани й вікна у декількох домогосподарствах. Інформація про постраждалих уточнюється, – зазначив Живицький.

Також відбувалися обстріли прикордоння Сумщини вночі: п’ять мінометних пострілів з боку російського села Понури та шість пострілів із РСЗВ з боку населеного пункту Гуєво.

А ворожа авіація завдала два авіаудари по території Хотіньської селищної територіальної громади.

Ввечері 28 травня окупанти запустили некеровані ракети на Сумську область. Внаслідок обстрілу поранено жінку, пошкоджень зазнали сільська церква і дитячий садочок.

Увечері 27 травня ворог з території РФ обстріляв Шосткинський район Сумської області з мінометів.