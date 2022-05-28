Май, 27 в 22:22

Вечером 27 мая враг с территории России обстрелял Шосткинский район Сумской области из минометов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Сумщина. 27 мая около 17 часов враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов, – написал он.

По его данным, по окрестностям Середино-Буды враг предпринял около 11 атак.

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Глава Сумской ОВА добавил, что пострадавших нет, а повреждения имущества пока уточняются.

В оперативном командовании Север сообщили, что с территории РФ в направлении украинского города Середина-Буда раздавались обстрелы в период с 16.25 до 16.45. Предварительно огонь вели из миномета калибра 120 мм.

В командовании сообщили, что среди военных тоже потерь нет.

Источники: Дмитрий Живицкий, Оперативное командование Север