Июнь, 01 в 0:50

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента США Джо Байдена “с первого дня” ясно дала понять, что предоставит Украине только оборонительное оружие для борьбы с Россией.

Об этом она заявила во время пресс-брифинга в ООН.

— Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволит украинцам атаковать Россию изнутри Украины. И президент Байден очень четко сказал, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности, — сказала она на брифинге в ООН.

Ранее президент Байден заявил, что США не будут посылать ничего, что может атаковать вглубь России. Ранее украинские власти неоднократно призывали международных партнеров прислать в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) для защиты от атак российских захватчиков.

Сейчас смотрят

На прошлой неделе CNN сообщила, что администрация Байдена готовится расширить спектр вооружений, которые она предлагает Украине, отправив современные ракетные системы дальнего действия, по словам многих чиновников.

Уже во вторник, 31 мая, издание Wall Street Journal заявило, что Соединенные Штаты передадут Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые могут атаковать на расстояние более 64 км.