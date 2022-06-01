Июнь, 01 в 19:30

Правительства Украины и Польши договорились о дальнейших шагах с целью упрощения пересечения границы между странами, в том числе и в вопросах контроля в общих пунктах пропуска.

Об этом по результатам встречи 1 июня сообщил Кабинет министров Украины.

На правительственном портале был опубликован список, содержащий больше 20 пунктов, где описаны принятые решения и договоренности между сторонами.

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Одно из таких договоренностей предполагает активизацию сотрудничества с целью повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на государственных границах Польши и Украины.

– Для этого была создана украинско-польская рабочая группа, а в июне начнется пилотная программа, направленная на резкое увеличение общих контрольно-пропускных постов на пограничном переходе Корчова — Краковец, – отмечают в тексте.

С этой целью стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для скорейшего подписания соглашения между Украиной и Польшей об усиленном сотрудничестве контролирующих органов на границе, в том числе по контролю в общих пунктах пропуска.

В списке идет речь о важности временной приостановки импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

— Украинская сторона согласилась не вводить никакие ограничительные меры по импорту из Польши и обязалась сотрудничать с польской стороной по снятию существующих ограничений на импорт товаров из Польши в Украину, в том числе сельскохозяйственной продукции, — говорится в итоговом пресс-релизе.

В частности, стороны определили приоритеты украинско-польского сотрудничества в военно-технической (гарантирует, среди прочего, проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики), оборонно-промышленной, торгово-экономической, в различных технологических отраслях, энергетической и других сферах, в том числе путем реализации совместных двух- и многосторонних проектов.

С целью активизации сотрудничества Польский институт в Киеве возобновит свою работу с 1 июня, а Генеральное консульство Польши в Луцке возобновит работу с 1 июля.

Отметим, что встреча 1 июня — первая межправительственная консультация Украины и Польши в расширенном формате.