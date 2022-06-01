Червень, 01 в 19:30

Уряди України та Польщі домовилися щодо подальших кроків з метою спрощення перетину кордону між країнами, зокрема й у питаннях контролю у спільних пунктах пропуску.

Про це за результатами зустрічі 1 червня повідомив Кабінет міністрів України.

На урядовому порталі був опублікований список, що містить понад 20 пунктів, в яких описані ухвалені рішення та домовленості між сторонами.

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Одна з таких домовленостей передбачає активізацію співпраці з метою підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на державних кордонах Польщі та України.

– Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова – Краковець, – зазначають у тексті.

З цією метою сторони домовилися про кроки, яких необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, зокрема щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

У списку йдеться про важливість тимчасового призупинення імпортних мит на увесь український експорт до Європейського Союзу.

– Українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції, – йдеться у підсумковому пресрелізі.

Так, сторони визначили пріоритети українсько-польського співробітництва у військово-технічній (гарантує, серед іншого, проведення базового авіаційного курсу з підготовки 60 українських кандидатів у льотчики), оборонно-промисловій, торговельно-економічній, у різних технологічних галузях, енергетичній та інших сферах, зокрема і шляхом реалізації спільних дво- та багатосторонніх проєктів.

Зазначається, що з метою активізації співпраці Польський інститут у Києві відновить свою роботу з 1 червня, а Генеральне консульство Польщі в Луцьку відновить роботу з 1 липня.

Зазначимо, що зустріч 1 червня є першою міжурядовою консультацією України та Польщі в розширеному форматі.