В Бородянке открыли модульный городок, переданный польским правительством

Июнь, 01 в 14:40

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев 1 июня открыли модульный городок в пгт Бородянка Киевской области.

— Именно сейчас такие модули нужны деоккупированным общинам для тех, у кого враг уничтожил жилье. Конечно, такой вариант проживания временный. Правительство сейчас активно нарабатывает среднесрочные и долгосрочные варианты решения жилищных потребностей и восстановления поврежденного жилищного фонда на деоккупированных территориях, — подчеркнул Алексей Чернышев.

Он отметил, что первым населенным пунктом в Киевской области, где установили модульный городок, был выбран именно поселок Бородянка, ведь он понес катастрофические потери.

По словам Чернышева, частично или полностью в Бородянке разрушены 552 частных дома и 24 многоквартирных дома, две школы и все административные здания.

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Он отметил, что такой тип конструкций полностью соответствует требованиям и особенностям климата и комфортный для временного размещения граждан в любое время года.

— Следующие городки запланировано установить в Буче, Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова, — добавил министр.

Заметим, что модульный городок состоит из четырех моноблоков по 40 модулей каждый, в целом 160 модулей:

88 жилых модулей, рассчитанных на 352 жителей;

другие модули — санитарные (туалетные и душевые комнаты, отдельно женские и мужские), стиральные, столовые, игровые, административные.

Заселяются в городок жители разрушенных в Бородянке домов (как многоэтажных, так и частных). Этот городок, как и предыдущие установленные во Львове, передан польским правительством бесплатно, включая доставку, сборку и мебель.

Следующие городки планируют установить в Буче, Макарове, Иванкове, Гостомеле Киевской области и в пригороде Чернигова.

Фото: Кристина Величанская