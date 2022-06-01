Червень, 01 в 14:40

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 1 червня відкрили модульне містечко в смт Бородянка Київської області.

– Саме зараз такі модулі потрібні деокупованим громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Уряд зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях, — наголосив Олексій Чернишов.

Він зазначив, що першим населеним пунктом у Київській області, де встановили модульне містечко, було обране саме селище Бородянка, адже воно зазнало катастрофічних втрат.

За словами Чернишова, частково або повністю у Бородянці зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирних будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі.

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У Бородянці відкрили модульне містечко, передане польським урядом / 8 фотографий

Він зазначив, що такий тип конструкцій повністю відповідає вимогам та особливостям клімату і є комфортним для тимчасового розміщення громадян в будь-яку пору року.

– Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова, — додав міністр.

Зауважимо, що модульне містечко складається з чотирьох моноблоків по 40 модулів кожен, загалом 160 модулів:

88 житлових модулів, розраховані на 352 мешканців;

інші модулі — санітарні (туалетні та душові кімнати, окремо жіночі та чоловічі), пральні, столові, ігрові, адміністративні.

Заселяються в містечко мешканці зруйнованих у Бородянці будинків (як багатоповерхових, так і приватних). Це містечко, як і попередні встановлені у Львові, передане польським урядом безкоштовно, включно з доставкою, збіркою та меблями.

Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові, Гостомелі Київської області та в передмісті Чернігова.

Фото: Христина Величанська